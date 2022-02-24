В Менделеевском районе РТ на границе с Удмуртией обновили стелу

В Менделеевском районе Татарстана обновили стелу на границе с Удмуртской Республикой. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в администрации муниципалитета.

«Основные строительно-монтажные работы выполнены в установленный срок», — поделились с агентством.

Ремонт металлической конструкции, расположенный на трассе М-7, стартовал в конце прошлого года, на работы ушло около двух месяцев. На обновление объекта из республиканского бюджета было направлено 3,4 млн рублей.

Теперь проезжающие мимо автомобилисты видят конструкцию, которую украшает герб Татарстана и надпись «Добро пожаловать в Татарстан» на русском и татарском языках.

Благоустройство прилегающей территории будет выполнено весной этого года, после схода снега.

«Весной планируется подровнять площадку, положить брусчатку около 200 квадратных метров, подсеять газон, установить скамейки и мусоросборники», – поделился с агентством начальник Управления инвестиционного и инфраструктурного развития Максим Санков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Менделеевск пополнился новой спецтехникой для уборки города.