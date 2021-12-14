В Менделеевском районе состоялось открытие животноводческой фермы на 600 голов

В поселке Псеево Менделеевского района состоялось открытие животноводческой фермы на 600 голов крупного рогатого скота. Об этом в своем Instagram сообщил руководитель Менделеевского района Радмир Беляев.

«Строительство фермы стало возможным благодаря выигранному гранту по линии Минсельхозпрода РТ в сумме 16,6 млн рублей. Общая сумма инвестиций в данный проект составляет около 32 млн рублей. Открытие такой фермы — это новая страница в развитии животноводческого комплекса Менделеевского района», — отметил руководитель.

Глава КФХ Альберт Смирнов начал свою деятельность на территории Псеевского сельского поселения 17 февраля 2016 года. На сегодняшний день в хозяйстве содержится 838 голов крупно рогатого скота, из них 384 головы абердин-ангусской породы мясного направления.

За пять лет работы в хозяйстве наметилась положительная динамика сельскохозяйственного производства. В декабре 2019 года глава КФХ участвовал в конкурсе по линии Минсельхозпрода РТ и по республиканской программе «Строительство животноводческих ферм» и выиграл грант на строительство фермы.

В интервью ИА «Татар-информ» глава Менделеевского района Радмир Беляев отметил, что одной из задач в развитии района он видит повышение деловой активности на селе. В планах — вывести Менделеевский район в этой области в первую десятку Татарстана.

Сейчас на сельской территории располагаются 8 тыс. жителей при населении района в 30 тыс. человек. Однако при этом в муниципалитете действуют мясозабойный цех по крупному и мелкому рогатому скоту, птицеферма с убойным цехом, где содержатся чешские породы птиц и другие КФХ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Менделеевском районе будет создан транспортно-логистический парк.