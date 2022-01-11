В Менделеевском районе РТ привились более 68% взрослого населения

В Менделеевском районе Татарстана продолжается работа по вакцинации населения от коронавируса Covid-19. На сегодняшний день в муниципалитете привито 68,6% от подлежащего вакцинации населения. Об этом на аппаратном совещании рассказала главный врач Менделеевской центральной районной больницы Оксана Бахматова.

«Мы должны были провакцинировать 70% населения, для того чтобы получить иммунную прослойку, однако таких цифр мы пока не добились. На сегодня вакцину получили 68,6% от всего населения. Поэтому с этим показателем мы пока находимся в красной зоне», — отметила главврач.

В новогодние праздники работали все поликлиники, взрослый приемный покой и детский стационар, прививочные пункты.

«За новогодние праздники было привито только 29 человек первичной вакциной. Кроме того, за праздники увеличилось количество обращений с микст-инфекциями, ОРВИ, гриппом, ковидом. Призываю всех вакцинироваться», — подчеркнула специалист.

Руководитель района Радмир Беляев заметил, что до создания иммунной прослойки населения необходимо привить еще 1,5% местных жителей.

«Нужно усилить работу, в феврале ожидается новый рост, новый штамм очень быстро распространяется. Мы уже привили 16 тыс. человек, и ни у кого не возникло осложнений. Единственное спасение — это прививка», — резюмировал Беляев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что обеими дозами в Татарстане привиты 1 863 587 человек. Ревакцинацию уже прошли 140 006 жителей республики.