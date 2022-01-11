В Татарстане за сутки выявили 103 новых случая коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 103 новых случая коронавируса Covid-19. Среди них семь завозных, а остальные — контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Тридцать три человека госпитализировано, 70 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразился 71 человек. В Набережных Челнах отмечено 12 случаев болезни, в Лаишевском районе — пять. Всего инфицированные выявлены в 14 муниципалитетах региона.

Таким образом, по данным на 11 января 2021 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 43 749 случаев заболевания. Выздоровели 37 090 жителей Татарстана, причем 229 излечились за минувшие сутки.

Вакцинированы в общей сложности 2 298 642 татарстанца, прирост числа вакцинаций за день составил 2291. Обеими дозами привиты 1 863 587 человек. Ревакцинацию уже прошли 140 006 жителей республики.