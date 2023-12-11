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В Менделеевском районе РТ озвучили итоги довыборов депутатов
В Менделеевске на дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Татарстан явка составила более 85%. Итоги на деловом понедельнике озвучил председатель территориальной избирательный комиссии Павел Миронов.
В Енабердинском поселении по избирательному округу №5 за кандидата Елену Скворцову проголосовали 91,94% избирателей.
На довыборах Ижёвского поселения по округу №3 за кандидата Розу Масагутову проголосовали 90,41% людей.
«Выражаю искреннюю благодарность всем избирателям района, принявшим участие в дополнительных выборах депутатов. Также благодарю членов комиссий за грамотную работу на местах, четкую организацию выборного процесса и всех жителей за активность», — отметил на совещании глава района Радмир Беляев.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на довыборах муниципальных депутатов в Татарстане было около 200 наблюдателей.
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