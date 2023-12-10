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Общество 10 декабря 2023 20:26

На довыборах муниципальных депутатов в Татарстане было около 200 наблюдателей

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Независимое наблюдение за ходом голосования на дополнительных выборах депутатов городских и сельских советов в Татарстане обеспечивали около 200 наблюдателей.

«Это представители региональных отделений политических партий, кандидатов в депутаты, Общественной палаты Республики Татарстан», — говорится в сообщении Центризбиркома республики.

Также для работы на избирательных участках аккредитовались более 50 журналистов из 18 региональных СМИ. Довыборы проходили в 15 муниципальных районах РТ. Избирательные участки закрылись в 8 часов вечера.

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