На довыборах муниципальных депутатов в Татарстане было около 200 наблюдателей

Независимое наблюдение за ходом голосования на дополнительных выборах депутатов городских и сельских советов в Татарстане обеспечивали около 200 наблюдателей.

«Это представители региональных отделений политических партий, кандидатов в депутаты, Общественной палаты Республики Татарстан», — говорится в сообщении Центризбиркома республики.

Также для работы на избирательных участках аккредитовались более 50 журналистов из 18 региональных СМИ. Довыборы проходили в 15 муниципальных районах РТ. Избирательные участки закрылись в 8 часов вечера.