В Менделеевском районе РТ открыли мемориальную доску ветерану СВО Радику Шаехову

В селе Камаево Менделеевского района Татарстана состоялось открытие мемориальной доски в память о ветеране боевых действий, участнике специальной военной операции Радике Шаехове. В церемонии принял участие руководитель исполкома муниципалитета Роберт Искандаров.

Памятную табличку установили на здании школы, где учился Шаехов. Здесь прошли его детские и юношеские годы. Родные и земляки вспоминают его как любознательного, активного школьника, увлеченного спортом и общественной жизнью.

После женитьбы Радик переехал в Мамадышский район, откуда отправился контрактником на специальную военную операцию. Ранее он принимал участие в боевых действиях в Чечне. Погиб в декабре 2023 года при выполнении боевого задания.

«Хранить память о героях – наш святой долг. Поддержка их семей – неотъемлемая часть этой ответственности. Мемориальная доска – знак уважения и признательности за подвиг Радика Шаехова», – заявил глава исполкома Роберт Искандаров.

Радик Шаехов награжден орденом Мужества посмертно. У него остались супруга и четверо детей.

В начале весны Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию к тому моменту ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России (теперь их число увеличилось – прим. Т-и), семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.