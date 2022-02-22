Менделеевск пополнился новой спецтехникой для уборки города

В Менделеевске приобрели новую спецтехнику для уборки города — за счет местного бюджета был приобретен трактор для МУП «Управление благоустройства». Об этом на аппаратном совещании сообщил руководитель района Радмир Беляев.

На балансе у МУП в начале зимнего сезона находилось семь единиц техники, сейчас — девять.

«По моему поручению за счет местного бюджета был приобретен трактор для МУП „Управление благоустройства“. Новая техника позволит повысить качество уборки территорий города в любой период: зимний, весенний, летний и осенний. Данный трактор — вторая спецтехника, которая будет находиться на балансе МУП. Стоимость трактора 2 млн 160 тыс. рублей», — отметил докладчик.

«На следующий год мы дали заявку еще плюс четыре единицы техники, которую хотим приобрести за счет лизинга. Плюс планируется повышение заработной платы механизаторам. Вы видите, снега очень много», — отметил Беляев.