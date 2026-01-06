В Менделеевском районе прошла встреча с участником специальной военной операции

Участник специальной военной операции Тимур, находясь в отпуске у родных, встретился с земляками в Ижевском сельском доме культуры Менделеевского района.

Местные волонтеры-мастерицы выразили Тимуру особую признательность за службу Родине. Они рассказали о своей ежедневной работе по изготовлению маскировочных сетей, которые помогают и поддерживают бойцов на передовой.

Встреча прошла в формате живого общения. Жители поделились тем, как собирают гуманитарную помощь, теплые вещи и все необходимое для военнослужащих, и задали главный для них вопрос – что сегодня нужно подразделению.

Перед отъездом Тимур посетил уникальный уголок истории «Живая старина», расположенный в селе.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.