В Менделеевском районе РТ начнут выращивать овощные культуры

Руководитель Менделеевского района Радмир Беляев поручил развивать сельское хозяйство в муниципалитете, делая упор на овощные культуры.

«У нас нет овощных культур, — отметил он, обращаясь на аппаратном совещании к начальнику Управления сельского хозяйства и продовольствия Ильнуру Фарухшину. — Те земельные участки, которые мы будем вводить дополнительно, на них должны расти картофель, капуста, морковь, свекла. Этим надо начинать заниматься».

По словам спикера, район необходимо на 100% обеспечить собственными овощами. «Как минимум, наши школьники и воспитанники в детских садах должны кушать овощи, выращенные в Менделеевске», — отметил Беляев.

Руководитель района также напомнил, что в городе работает антикризисный штаб, который оперативно реагирует на вопросы жителей и бизнеса.

В конце прошлого года ТОСЭР «Менделеевск» пополнилась сельхозфермой «Белогривка». Объем инвестиций при выходе на производственную мощность составит 600 млн рублей, о чем ранее сообщало «Татар-информ».