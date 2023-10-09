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В Менделеевском районе на неделю раньше начали пуск тепла в квартиры
Сегодня на совещании в районной администрации глава Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев доложил о начале отопительного сезона. Ранее был обозначен срок 16 октября.
«Мониторинг социальных сетей показал, что жители просят включить отопление раньше планируемого срока. В связи с этим отопление в многоквартирных домах будет запущено с 9 октября, то есть с сегодняшнего дня. Прошу взять на контроль этот вопрос», — поручил руководитель муниципалитета.
Беляев подчеркнул, что все службы должны быть готовы.
«Раис республики Рустам Минниханов на субботнем республиканском совещании обращал внимание на тему безопасности эксплуатации газового оборудования: управляющим компаниям всем ответственно нужно отнестись, проверить состояние дымоходов и вентиляции, газовой службе — проверить исправность оборудования. Несчастных случаев мы допустить не должны», — отметил Радмир Беляев.
Отопительный сезон начнется поэтапно. В дошкольных и школьных учреждениях отопление запущено уже с 28 сентября.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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