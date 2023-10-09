В Менделеевском районе на неделю раньше начали пуск тепла в квартиры

Сегодня на совещании в районной администрации глава Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев доложил о начале отопительного сезона. Ранее был обозначен срок 16 октября.

«Мониторинг социальных сетей показал, что жители просят включить отопление раньше планируемого срока. В связи с этим отопление в многоквартирных домах будет запущено с 9 октября, то есть с сегодняшнего дня. Прошу взять на контроль этот вопрос», — поручил руководитель муниципалитета.

Беляев подчеркнул, что все службы должны быть готовы.

«Раис республики Рустам Минниханов на субботнем республиканском совещании обращал внимание на тему безопасности эксплуатации газового оборудования: управляющим компаниям всем ответственно нужно отнестись, проверить состояние дымоходов и вентиляции, газовой службе — проверить исправность оборудования. Несчастных случаев мы допустить не должны», — отметил Радмир Беляев.

Отопительный сезон начнется поэтапно. В дошкольных и школьных учреждениях отопление запущено уже с 28 сентября.