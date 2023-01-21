В Менделеевском районе по нацпроекту капитально отремонтируют 13 км дороги

В Менделеевском районе капитально отремонтируют участок автодороги М7 «Волга» благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации района, протяженность отремонтированного участка составит более 13 км. Стоимость работ оценивается в 2,8 млрд рублей.

После капремонта участка, который проходит через Менделеевский район до границы с Удмуртией, количество полос для движения увеличится до четырех. Вдоль трассы будут установлено современное освещение — 415 опор, возле населенных пунктов планируется обустройство автобусных остановок.

Начало работ запланировано на январь текущего года, завершение — на октябрь 2025 года.

В 2021 году дорожники уже провели ремонтные работы на участке от 4 до 15 км, проходящем вдоль трех населенных пунктов Менделеевского района. Обновленный участок дороги был сложным и аварийным. Здесь происходило много дорожно-транспортных происшествий. Во время капремонта количество полос было также увеличено с двух до четырех. Кроме того, в прошлом году по нацпроекту завершились работы по ремонту улицы Октябрьская протяженностью более 1400 метров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на инфраструктурные проекты в Менделеевске будет направлено 450 млн рублей.