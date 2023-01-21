На инфраструктурные проекты в Менделеевске будет направлено 450 млн рублей

В 2023 году на важные инфраструктурные проекты в Менделеевске будет направлено 450 млн рублей. Из них 300 млн рублей в развитие города вложит химический комплекс, 150 млн составит софинансирование республики, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Приоритетный вопрос для района — развитие образовательного кластера в Менделеевске. Так, в четвертой четверти откроется химический лицей на базе третьей городской школы, в которой сейчас проводится капремонт.

«Принято решение провести стратегическую сессию по будущему лицею на базе школы №3, чтобы детально доработать концепцию, образовательные программы, систему подготовки кадров, систему методический поддержки», — сообщил глава района Радмир Беляев.

Стратегическая сессия по будущему химическому лицею пройдет 31 января и 1 февраля с участием представителей школы и сферы образования, а также специалистов социальных структур, представителей градообразующего предприятия и администрации. Мероприятие посвятят модели взаимодействия внутри образовательного кластера. Также в повестке сессии будет рассмотрен вопрос управленческой программы педагогического состава. Определено, что образовательную систему будущего лицея разработает одна из инновационных компаний, однако резкого изменения привычной программы не будет.

«Важно систему обучения, которую мы разработаем в результате, внедрять поэтапно в существующую систему для плавного перехода и создания единой работающей модели», — отметил глава Менделеевского района.

Помимо этого, стоит задача создать коллектив из учителей высшей категории. Для переподготовки и привлечения новых кадров в будущем химическом лицее планируется учредить фонд премий от АО «Аммоний» для учителей. Это позволит увеличить зарплату.