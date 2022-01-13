В Менделеевском районе ищут кандидата на должность главного архитектора

Конкурс на должность главного архитектора объявили в Менделеевском районе.

Об этом в своем Instagram сообщил руководитель района Радмир Беляев.

«В молодую, активную команду, заинтересованную в изменении облика города, требуется специалист своего дела! Тебя ждет множество интересных задач!», — написал на своей странице Беляев.

Он также уточнил, что соискателя ждет достойная заработная плата, активная и дружная команда. Иногородним могут предоставить жилье.

«Сейчас в Менделеевском районе при поддержке градообразующего предприятия АО „Аммоний“ ведется полномасштабная работа по обновлению облика города. Реализуются и развиваются различные интересные проекты», — поясняет руководитель района.

В Менделеевске утвержден собственный дизайн-код территории, который необходимо администрировать.Также среди задач — разработка мастер-плана, озеленение территории, улучшение комфортной среды и визуальной составляющей района, добавил Беляев.

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