Менделеевск получил собственный дизайн-код города

В Менделеевске утвердили дизайн-код города: из четырех представленных вариантов кода наибольшее количество голосов набрал первый, обозначающий Ушковскую плитку. В общей сложности в голосовании приняло участие более 1,8 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Менделеевского района РТ.

Итоги голосования подвели во Дворце культуры имени Гассара, где прошла встреча с активом города. В ней приняли участие руководитель района Радмир Беляев, советник главы Валерий Чершинцев, член экспертного совета Минстроя России по формированию городской среды Евгения Муринец, депутатский корпус, руководители предприятий, организаций, молодежь города и другие.

Как подчеркнул в своем вступительном слове Радмир Беляев, необходимо заботиться о будущем Менделеевска, совершенствоваться, развиваться и создавать комфортные условия проживания для молодежи.

Об этапах разработки и вариантах дизайн-кода рассказал арт-директор ООО «Маяк Воркшоп» Кирилл Соловьев. Именно это московское архитектурное бюро ранее провело в городе Менделеевск социологическое и урбанистическое исследование.

Основной целью проекта является создание единого облика города с сохранением ценных исторических объектов, что также будет способствовать появлению узнаваемого городского бренда.

Дизайн-код создаст единый облик города, поможет сохранить исторические ценные объекты и избавит от «визуального мусора». И даст толчок развитию города, увеличению туристического потока.

Завершающим этапом встречи стало выступление кандидата психологических наук, сертифицированного коуча ICF Галины Маштаковой. Она представила ключевые проекты удержания, возврата и привлечения молодежи в 2022–2025 годах. На сегодняшний день этот вопрос является одним из актуальных для руководства района. Как отметил Радмир Беляев, будущее за молодежью, поэтому необходимо их сохранять и активно привлекать в район.