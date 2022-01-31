В Менделеевском районе будет газифицирован убойный цех в птицекомплексе замкнутого цикла

В селе Мунайка Менделеевского района РТ будет газифицирован убойный цех в птицекомплексе, где налажен замкнутый цикл производства. Газификация проводится по поручению руководителя района Радмира Беляева.

В своем Instagram Беляев рассказал, что с рабочим визитом посетил КФХ Сейталиев, которому принадлежит высокотехнологичное предприятие в Мунайке.

Убой налажен в функционирующем пункте кооператива «Доминант», где производится забой, упаковка и продажа птицы. Этот пункт, в том числе, может оказывать услуги по забою личным подсобным хозяйствам и другим КФХ, если они будут являться членами кооператива «Доминант».

«Поручил соответствующим службам проработать вопросы газификации убойного пункта, участия в строительстве еще одного корпуса по доращиванию кур через программу субсидирования кооперативов и вопрос по выделению дополнительных земельных участков для кормовой базы», — сообщил Беляев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Менделеевске будет разработана муниципальная программа по поддержке мини-ферм.