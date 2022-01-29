В Менделеевске будет разработана муниципальная программа по поддержке мини-ферм — такое поручение дал руководитель района Радмир Беляев на совещании по итогам работы за 2021 год Управления сельского хозяйства и продовольствия.

В рамках этой программы от муниципалитета дополнительно к республиканской программе планируется выделять 200 тыс. рублей на строительство мини-фермы, 30 тыс. рублей на приобретение коров и 20 тыс. рублей на закупку кормов.

Беляев также поручил разработать стратегию по улучшению всех сельскохозяйственных показателей; активизировать работу по сопровождению хозяйств в получении субсидий; развивать потребительские кооперативы; в каждом сельском поселении создать в текущем году минимум одну мини-ферму.

«В целом, мы всегда готовы поддерживать наши сельскохозяйственные формирования, но активные действия и инициатива также должны исходить от самих хозяйств. Уверен, что мы в единой команде продвинем наше сельское хозяйство только вперед!» — написал Беляев в своем Instagram.