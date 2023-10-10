В менделеевском куполе «Атмосфера» прошли мастер-классы по танцам и бал для ветеранов

В куполе «Атмосфера» в Менделеевске в Декаду пожилых людей состоялся бал для ветеранов. Главными героями стали около 150 кавалеров и дам серебряного возраста. Радость праздника с ними разделил глава района Радмир Беляев.

«Бал ветеранов — это время отдохнуть, вспомнить танцы молодости. Очень важно, чтобы вы сохраняли оптимизм и позитивный настрой. В наших ветеранах всегда очень много энергии и движения!» — отметил руководитель муниципального образования.

По инициативе главы района в честь праздника Совету ветеранов (пенсионеров) подарено 30 пар палок для скандинавской ходьбы. По мнению главы, это отличный способ поддерживать движение и энергию всех участников.

Творческими номерами бабушек и дедушек порадовали молодые таланты района. А танцы стали кульминацией праздника.

Вальс, в котором кавалеры приглашали женщин серебряного возраста, был отмечен особой душевностью. Также для всех желающих состоялся мастер-класс по танцам.

В финале для всех участников бала был организован фуршетный стол.

Напомним, что с 2019 года в рамках национального проекта «Демография», который реализуется по указу Президента Владимира Путина, в России действует проект «Старшее поколение».

«Забота о людях пожилого возраста — один из главных приоритетов, — заявил ранее глава государства. — Необходимо обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек, разного рода мытарств получили то, что им положено по закону — компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани впервые проведут выездную смену для 100 участников проекта «Жизнелюб».