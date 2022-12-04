В больнице Менделеевска установили первый томограф по нацпроекту

В Менделеевскую центральную районную больницу привезли аппарат для компьютерной томографии. Его установили в отремонтированном кабинете. На его ремонт и оснащение было направлено 6 млн рублей, рассказали «Татар-информу» в администрации.

Рентгеновская компьютерная томография — современный и точный метод диагностики. В кабинете Менделеевской ЦРБ будут работать два человека — рентген-лаборант, который подскажет пациенту, как правильно ложиться, и доктор. Время работы кабинета с 8.00 до 17.00.

Данный томограф стал первым в Менделеевске. Он установлен благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Всего в этом году в поликлиники Татарстана по нацпроекту поступило 13 таких аппаратов.

По решению Президента России Владимира Путина с 2019 года в РФ реализуется 13 национальных проектов в различных сферах, имеющих ключевое значение для развития государства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в 2023 году направят более 300 млрд рублей.