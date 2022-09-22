На реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в 2023 году направят более 300 млрд рублей

В следующем году Правительство России собирается направить на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» 310 млрд рублей. В 2024 году эта сумма составит 309 млрд рублей, сообщает РИА Новости.

Предусмотренные объемы бюджетных ассигнований по сравнению с этим годом, в 2023 году планируется уменьшить на 118,2 млн рублей, а в 2024 году – на 329,8 млн рублей.

Кроме того, на национальный проект «Наука и университеты» в 2023 году выделят 145 млрд рублей, а в 2024 году – 155 млрд рублей.

По решению Президента России Владимира Путина с 2019 года в РФ реализуется 13 национальных проектов в различных сферах, имеющих ключевое значение для развития государства.