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Ру Тат
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Экономика
22 сентября 2022  15:42

На реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в 2023 году направят более 300 млрд рублей

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В следующем году Правительство России собирается направить на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» 310 млрд рублей. В 2024 году эта сумма составит 309 млрд рублей, сообщает РИА Новости. 

Предусмотренные объемы бюджетных ассигнований по сравнению с этим годом, в 2023 году планируется уменьшить на 118,2 млн рублей, а в 2024 году – на 329,8 млн рублей.

Кроме того, на национальный проект «Наука и университеты»  в 2023 году выделят 145 млрд рублей, а в 2024 году – 155 млрд рублей.

По решению Президента России Владимира Путина с 2019 года в РФ реализуется 13 национальных проектов в различных сферах, имеющих ключевое значение для развития государства. 

#федеральный бюджет #нацпроекты
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