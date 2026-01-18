В Менделеевске завершили реставрацию фасадов Конторы Ушкова

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

В Менделеевске продолжается комплексная реставрация объекта культурного наследия – Заводской конторы товарищества «П. К. Ушков и Ко» (ул. Гассара, д. 1). Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН.

Уже завершены работы по восстановлению исторического облика фасадов конторы, полностью восстановлена кровля основного объема здания, отметили в ведомстве.

В настоящий момент производится монтаж современных инженерных систем, продолжаются внутренние отделочные работы, восстанавливается историческая лепнина в каминном зале, выполняется устройство перекрытий и кровли башни, которая пострадала от пожара 1991 года.

Здание 1870 года постройки выдержано в духе эклектики и стилизовано под средневековый замок – 15-метровая башня придавала ему величественный вид. Изначально контору Бондюжского химического завода возвели из бутового камня и кирпича, но затем ее дополнили вторым деревянным этажом.

С этим зданием связана деятельность основателя предприятия Петра Ушкова, химиков Льва Карпова и Бориса Збарского, поэта Бориса Пастернака. Побывал здесь во время визита на завод в 1893 году и Дмитрий Менделеев, по имени которого населенный пункт получил впоследствии свое нынешнее название – Менделеевск.

После Октябрьской революции здание, как и все имущество товарищества «П. К. Ушков и Ко», оказалось национализировано. Тут на протяжении многих лет размещалась дирекция и различные отделы химического завода имени Карпова, а также отделение Государственного банка. С 1985 по 1989 год в здании размещалось профессионально-техническое училище, а в 1991-м его передали краеведческому музею.

Но в том же 1991 году случился пожар, сильно повредивший исторический облик здания. Значительные повреждения получили башня и правое крыло, были разрушены исторические перекрытия и конструкции кровли, а также внутренняя деревянная лестница в башне. Кроме того, оказалась нарушена оригинальная планировка.

Хотя эксплуатируемая часть конторы находилась в удовлетворительном состоянии, необходимость масштабных восстановительных работ была очевидной. Они начались в 2022 году. К ноябрю 2024 года был выполнен первый этап реставрации, направленный на сохранение аварийной части здания. В частности, строители демонтировали поздние пристройки, заменили двери и окна.

На тот момент стоимость работ, которые предполагалось завершить летом 2025 года, оценивалась в 187,2 млн рублей. Из них 131 млн рублей направил бюджет РТ, а оставшуюся часть суммы выделил стратегический партнер Менделеевского района Татарстана – АО «Аммоний» в рамках деятельности по развитию туристического кластера.

Позднее стало известно, что краеведческий музей после завершения реставрации станет интерактивным, а самому зданию официально вернут историческое название – Контора Ушкова.