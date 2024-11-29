В Менделеевске в 2025-м откроют интерактивный музей на базе заводской конторы Ушкова

В Менделеевске проходит реконструкция заводской конторы товарищества «П.К. Ушков и Ко», где после окончания реставрации планируется открыть интерактивный музей. Об этом сообщил глава района Радмир Беляев на пресс-туре по объекту.

По его словам, завершить реконструкцию объекта культурного наследия регионального значения намерены уже в июне 2025 года.

«У нас есть полное понимание по концепции. По деньгам мы обеспечены, и нет никаких причин, чтобы не уместиться в эти сроки», – заявил Беляев.

Как отметила директор краеведческого музея Алина Ахметова, в обновленном здании планируют сделать большую зону ресепшена, гончарную и арт мастерские, химические лаборатории с проведением опытов, кабинеты управляющего и служащего. Здесь гостей будут знакомить с историей семьи Ушковых и значимых личностей, которые работали или помогали в развитии завода, таких как Дмитрий Менделеев и Борис Пастернак.

«Важно показать сам процесс реставрации, работу архитекторов, реставраторов, дизайнеров и строителей, которые вкладывают душу в сохранение наследия», – подчеркнул председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

В свою очередь, научный сотрудник музея Мария Харитонова поделилась, что заводская контора в свое время была передовым химическим предприятием и стала корнем, из которого впоследствии вырос «Аммоний».

На реставрацию музея из республиканского бюджета выделено 131 млн рублей и еще 56 млн рублей направил «Аммоний». Таким образом суммарно восстановление здания обойдется в 187 млн рублей.