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В Менделеевске завершили монтаж каркаса купола с пятиэтажный дом
В Менделеевске завершили монтаж каркаса купола «Атмосфера», претендующего на рекорд России. Арт-пространство возводят для проведения первого в истории района Международного фестиваля «Пастернаковские чтения». Он пройдет в городе с 15 по 17 сентября.
Работы идут по графику, на прошлой неделе конструкцию купола доставили из Москвы в Менделеевск. На заранее подготовленной площадке сначала залили фундамент, после началась сборка металлоконструкций. Купол состоит из 14 ярусов, высотой с пятиэтажный дом.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района, это первый этап работ. Завтра строители приступают к обшивке купола, будут укладывать первый слой-тент. Всего на объекте трудится 9 специалистов.
Конструкция уникальна по своим размерам. Вместительность его 353 человека, площадь — 706 квадратных метров. Аналогов по размерам пока в стране нет. К тому же «Атмосфера» будет теплой круглогодично, отапливаться будет за счет теплых полов. Сдать объект стоимостью 75 млн рублей планируют к 23 августа.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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