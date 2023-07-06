В Менделеевске завершились работы по программе «Наш двор»

В Менделеевске завершились работы по республиканской программе «Наш двор». Во дворах уложен асфальт, восстановлены и отремонтировали тротуары, установлены фонари, малые архитектурные формы, сушилки для белья, скамейки и урны.

«Обновление прошло в пяти дворах города — по улицам Юбилейная, Профсоюзная, Ушковых, Фомина и Пионерская. На реализацию программы в этом году выделено 55 миллионов рублей. За 2 последних года в Менделеевском районе было благоустроено 38 дворов на сумму 110 миллионов рублей», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе района.

Напомним, масштабную программу реновации дворов в 2019 году инициировал Раис Татарстана Рустам Минниханов. За время ее реализации в республике будет благоустроено около 7 тыс. дворов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Наш двор» в этом году охватит более 250 тыс. жителей Татарстана.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.