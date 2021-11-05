В Менделеевске заменили все проблемные мусорные контейнеры за 300 тыс. рублей

В Менделеевске продолжается благоустройство дворов. В городе была проведена инвентаризация мусорных контейнеров, заменен 21 контейнер.

«На сегодняшний день все работы по замене контейнеров выполнены. Заменой занимался региональный оператор, который в рамках договора обновил все контейнера, привел их в соответствие, так как старые устарели морально и были физически изношены», — сообщил ИА «Татар-информ» первый замруководителя по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктурного развития Менделеевского района Ленар Зарипов.

Стоимость замены одного контейнера составляет 14,7 тыс. рублей. Замена всех проблемных мусорных контейнеров в городе обошлась региональному оператору «Гринта» в 308,7 тыс. рублей.

«Вторым этапом заменим все проблемные контейнеры в сельской местности», — сообщил в своем Instagram руководитель исполкома Менделеевского района Радмир Беляев.

Также в Менделеевске появится новая сеть велосипедных дорожек, спортивные зоны и детские площадки, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».