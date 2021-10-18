Новые велодорожки, спортивные зоны и детские площадки появятся в Менделеевске

Первый этап благоустройства и создания велосети в Менделеевске включает в себя три городских пространства. К осмотру хода строительства велодорожек руководитель исполкома Менделеевского района Радмир Беляев привлек начальника управления архитектурного совета Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Евгению Муринец, представителей субподрядной организации, АО «Аммоний».





Работы начаты с улицы Фомина, далее реализация концепции благоустройства охватит улицы Советская, Профсоюзная, Химиков, Тукая, Татарстана, Нефтяников, сообщил в своем аккаунте в Instagram мэр Менделеевска.

«Вдоль дорожек по улицам Профсоюзная, Фомина, Тукая и Химиков для удобства и безопасности жителей и гостей города будет установлено новое современное освещение, удобные скамейки, урны, произведена высадка новых деревьев. Также между домами 12 и 14 по Тукая планируется организовать общественное пространство с детской площадкой и спортивными элементами», – уточняет градоначальник.





«Будем и дальше в единой команде обеспечивать наших жителей всеми условиями для комфортной жизни!» – выражает уверенность Радмир Беляев.

