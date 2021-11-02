В Альметьевске завершается установка центральной новогодней елки и заливка катка

В Альметьевске завершается установка центральной елки и подготовка ледового катка к эксплуатации. По традиции символ Нового года займет свое место на площади ДК «Нефтьче».

Установка главного атрибута новогоднего праздника началась 1 ноября. Специалисты собрали каркас, а затем вставили в него искусственные хвойные ветви. А над ледовым катком уже появилась новогодняя иллюминация. Как и в прошлом году, над катающимися будут светиться снежинки.

Установкой ели и заливкой льда занимается компания «Татнефть». В пресс-службе компании отметили, что по всему городу владельцы зданий уже начали оформлять их к Новому году.

Фото: © пресс-служба главы Альметьевского района РТ

«Что касается катка, то и в прошлом году он начал свою работу 4 ноября», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе главы района. На данный момент конкретной даты по открытию катка нет, но это случится в самое ближайшее время, заверили в «Татнефти».

В прошлом году процесс заливки льда проходил в том числе и по ночам. Температура льда составляла до -10 градусов, что обеспечивается современным австрийским оборудованием.

Фото: © пресс-служба главы Альметьевского района РТ

Некоторые горожане в социальных сетях положительно отреагировали на событие. «Жизнь все-таки продолжается. Слава Богу», — написала, например, пользователь Валентина Андреева. Впрочем, другие пользователи стали шутить, что елку установили слишком поздно, а третьи написали, что «настроения праздновать Новый год нет».