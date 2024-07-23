В Менделеевске хедлайнером рок-концерта станет «Трибьют „Король и Шут“»

В Менделеевске 24 августа в рамках республиканского чемпионата «Гонка героев» впервые состоится рок-концерт. Хедлайнером вечера станет коллектив из Москвы «Трибьют „Король и Шут“». На сцену также выйдут кавер-группа «Краш» из Набережных Челнов, казанские коллективы «PROSTOЯ», Lazy Days Band, «Макс и Ко» и другие. Концерт станет завершением программы соревнований «Гонка героев. Битва эпох».

Для участников соревнований, которые в этом году проходят в статусе чемпионата Татарстана по бегу с препятствиями, подготовили обширную программу. Само мероприятие стало тематическим: оно пройдет под слоганом «От невозможного — к реальности».

Участники «Гонки героев-2024» смогут выбрать любой образ: от известных исторических личностей и полководцев до вымышленных персонажей из любимых фильмов или книг.

Организаторы поддержат тематическую линию и на самой площадке проведения. Так, на сцену выйдут этнические творческие коллективы, пройдут рыцарские турниры и ярмарка мастеров, ремесленные мастер-классы.

Остановиться гости фестиваля смогут в семейном кемпинге. Оборудованная площадка для палаток и автодомов разместится рядом с площадкой проведения события.

Ранее стало известно, что в Год семьи, объявленный в стране по решению Президента России Владимира Путина, откроет «Гонку героев» эстафета огня семейного очага.

Спортивное мероприятие ежегодно собирает тысячи участников. В прошлом году на старт вышли 1730 человек, в том числе участники специальной военной операции. Всего гостями события стали около 7 тыс. человек.

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года подписал указ, согласно которому 2024-й в России стал Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.