«Гонку героев» в Менделеевске откроет многодетный отец, принимавший огонь семейного очага

Менделеевск 24 августа в третий раз примет спортивные состязания по бегу с препятствиями «Гонка героев». Откроет соревнования семья Назмутдиновых, принимавших в рамках национальной эстафеты огонь Всероссийского семейного очага.

Денис Назмутдинов, работник химического комплекса и отец пятерых детей, выйдет на старт «Гонки героев». В этом году мероприятие пройдет в статусе чемпионата Татарстана по бегу с препятствиями.

«Огонь очага я пронесу через испытания „Гонки героев“. В чем-то это, наверно, созвучно с семейной жизнью, в которой тоже порой приходится преодолевать испытания, но неизменно при поддержке близких. Потом этот огонь мы передадим другим семьям химического комплекса и района, чтобы он объединял нас в Год семьи», — рассказал многодетный отец.

В России 2024-й объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом семьи.

«Мы решили в этом году посвятить максимальное число праздников именно нашим семьям. На Сабантуе или Гырон-быдтоне мы организовали специальные детские зоны, на „Гонке героев“ будет площадка для кемпинга и отдельные активности для детей», — прокомментировал глава района Радмир Беляев.

Федеральное мероприятие вновь соберет гостей со всей страны. В прошлом году гостями «Гонки героев» в Менделеевске стали 5 тыс. человек, к ней присоединились и участники спецоперации, находившиеся в отпуске. В нынешнем чемпионате РТ примут участие олимпийские чемпионы Юлия Зарипова и Татьяна Архипова, чемпион Европы Иван Дегтярев и другие титулованные спортсмены.

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года своим указом объявил 2024-й в России Годом семьи. В документе отмечалось, что решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.