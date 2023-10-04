Ильсур Хадиуллин поздравил учителей Татарстана с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба Министерства образования и науки РТ

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин поздравил учителей республики с профессиональным праздником.

«Уважаемые учителя, работники образовательных организаций, ветераны педагогического труда!

В истории человечества нет даты, определяющей рождение профессии Учителя. Всё, что сделано талантом, руками и умом людей – всё берет свое начало в Учительстве.

В этот год, объявленный Годом педагога и наставника, на нашу с вами профессиональную деятельность пришлось внедрение важных государственных проектов и изменений.

У нас особая профессия. Жизнь всегда предъявляла к педагогу высокие требования. Сейчас учитель должен быть не только профессионально грамотным, владеть новейшими средствами и инновационными методиками обучения, но и осознавать суть глубоких перемен в нашем обществе.

Меняется форма и содержание образования, система оценки качества знаний, формируется цифровая образовательная среда. Но остается неизменной миссия учителя.

Сегодня я хочу поблагодарить каждого из вас, дорогие педагоги, за то, что вы с достоинством несете это высокое звание – Учитель. За ваше неравнодушие к детям, терпение, за трудолюбие, способность в самых непредсказуемых обстоятельствах качественно работать.

Уверен, что даже самые значимые проекты невозможно реализовать без вашего творческого участия и профессионализма.

Уже входя в класс, учитель своим отношением, знаниями, талантом оказывает огромное влияние на становление личности ребенка. Приходя на урок, вы снова и снова проживаете школьную жизнь с каждым из своих учеников. Профессия Учителя удивительным образом сочетает мудрость слова, молодость души, нелегкий труд и ежедневную победу знаний.

Результат учительского труда невозможно описать показателями и сроками проектов – он неразрывно связан с судьбой его ученика.

Вы уникальные люди. Это вы воспитываете, обучаете и открываете новые горизонты детям, прививаете лучшие качества.

Пусть рядом с каждым из вас всегда будут близкие люди, надежные коллеги, мудрые наставники, понимающие родители и любящие ученики. И пусть то тепло, что вы так щедро дарите детям, вернется к вам благодарностью и успехами ваших учеников.

Будьте здоровы и счастливы! С праздником!» – сказано в поздравлении.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин объявил 2023 год в России Годом педагога и наставника. В своем Послании к Федеральному Собранию в 2023 году глава государства подчеркнул: «Учитель, преподаватель прямо участвует в строительстве будущего страны, и важно повысить общественную значимость учительского труда, чтобы родители больше говорили своим детям о благодарности к учителю, а учителя – об уважении и любви к родителям».

На сегодня в Татарстане трудятся более 77 тыс. педагогических работников, из них – более 36 тыс. педагогических работников в школах, 21,8 тыс. – в детских садах, 7 тыс. – в учреждениях дополнительного образования, 11,8 тыс. – в организациях высшего и среднего профессионального образования.

По данным Минобра РТ, средняя заработная плата педагогических работников детских садов с учетом всех стимулирующих выплат и выплат компенсационного характера составляет 42,6 тыс. рублей, педагогических работников школ – 49,8 тыс. рублей, руководителей школ – 57,6 тыс. рублей, заведующих детских садов – 42,2 тыс. рублей.

Продолжена реализация беспрецедентных по масштабу и значимости грантов. Так, единовременную выплату по 100 тыс. рублей получили лучшие педагоги общеобразовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья. Единовременную выплату 86 тысяч рублей получают педагоги, подготовившие призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Единовременной выплаты в размере 100 тыс. рублей удостоены учителя татарского языка и литературы за подготовку призеров и победителей республиканских олимпиад по татарскому языку и литературе и Международной олимпиады по татарскому языку и литературе».

В Год педагога и наставника при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова принято решение о возобновлении гранта «Наш новый учитель».

Благодаря реализации федеральной программы «Земский учитель», инициированной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, на востребованные вакантные должности в сельской местности за четыре года привлечены 54 педагога, в том числе из других регионов РФ. Все они получили единовременное вознаграждение в размере 1 млн рублей.

День учителя в России отмечается ежегодно 5 октября. Изначально учителей чествовали в первое воскресенье октября.