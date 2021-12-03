В Менделеевске в сквере «Аммоний» откроется детская европейская площадка

В сквере «Аммоний» в Менделеевске начался монтаж новой детской площадки, которая будет оформлена в европейском стиле. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил начальник Управления инвестиционного и инфраструктурного развития Артур Захарян.

«Между домами по ул. Тукая, 12 и ул. Тукая, 14 планируется организовать общественное пространство с детской площадкой и спортивными элементами. Площадка войдет в концепцию благоустройства города, которая также включает развитие сети велодорожек. Инвестором выступает АО „Аммоний“», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас на площадке проходит монтаж игрового комплекса, который включит различные лазалки, горки, качели и спортивные элементы.

Общественное пространство будет универсальным и подойдет для любого возраста. Планируемая дата завершения работ — 20 декабря.



Неделей ранее рядом с этой площадкой высадили крупномерные деревья при помощи «гидравлической лопаты», о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».