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Ру Тат
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Строительство
3 декабря 2021  10:46
Эльза Кузнецова

В Менделеевске в сквере «Аммоний» откроется детская европейская площадка

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В Менделеевске в сквере «Аммоний» откроется детская европейская площадка

В сквере «Аммоний» в Менделеевске начался монтаж новой детской площадки, которая будет оформлена в европейском стиле. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил начальник Управления инвестиционного и инфраструктурного развития Артур Захарян.

«Между домами по ул. Тукая, 12 и ул. Тукая, 14 планируется организовать общественное пространство с детской площадкой и спортивными элементами. Площадка войдет в концепцию благоустройства города, которая также включает развитие сети велодорожек. Инвестором выступает АО „Аммоний“», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас на площадке проходит монтаж игрового комплекса, который включит различные лазалки, горки, качели и спортивные элементы.

Общественное пространство будет универсальным и подойдет для любого возраста. Планируемая дата завершения работ — 20 декабря.

Неделей ранее рядом с этой площадкой высадили крупномерные деревья при помощи «гидравлической лопаты», о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

#менделеевский район
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