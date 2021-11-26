В Менделеевске при помощи «гидравлической лопаты» начали высаживать крупные сосны зимой

В Менделеевске начали применять новые технологии при посадке крупномерных деревьев. В настоящее время при помощи специального устройства продолжается высадка 120 взрослых деревьев вдоль улицы Тукая, сообщил в своем Instagram руководитель района Радмир Беляев.

Работы проводятся при поддержке градообразующего предприятия АО «Аммоний».

Отвечая на многочисленные вопросы подписчиков, Беляев рассказал, что данное оборудование называется «эвакуатор для деревьев». Эксперты также называют приспособление «гидравлическая лопата».

Как видно из ролика, кольцо эвакуатора имеет запорный механизм, который открывается при подъезде к дереву, затем четыре ножа по очереди опускаются в землю для его подъема. Посадка дерева происходит в обратной последовательности. Устанавливая в лунку дерево, агрегат по очереди вытаскивает «лепестки» из земли и отъезжает.

Беляев отметил, что, несмотря на погоду, взрослые деревья лучше всего сажать имено сейчас, пока они спят, тем более технологии это позволяют.

Эксперты также отмечают, что пересадка крупных деревьев при помощи «гидравлической лопаты» гарантирует сохранность жизнеспособности такого «саженца», значительно экономит время и затраченные усилия.

«Пока идет высадка сосен. Потом, возможно, будут другие деревья», — рассказали агентству в пресс-службе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что новый сквер в Менделеевске впишется в концепцию развития велодорожной сети.