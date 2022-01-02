В Менделеевске в парке «Дружба» пройдут рождественские гулянья

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

7 января в Менделеевске пройдут рождественские народные гулянья с представителями различных национальностей, которые проживают в Менделеевском районе. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Ранее в парке „Ушковские острова“ проводилась большая Рождественская ярмарка, но из-за неблагоприятной эпидситуации ее решили не проводить в этом году», — рассказала пресс-секретарь администрации Анастасия Шишкина.

Рождественские гулянья в этом году пройдут в парке «Дружба» и будут более камерными и немногочисленными. Начало праздника запланировано на 11.00.

«В программе — концертная программа, активные игры и забавы. Локация парка будет разделена на „пятачки“. На одном из них можно будет согреться чаем, угоститься блинами, будет затоплена настоящая печь», — уточнил и. о. замруководителя исполкома по социальным вопросам Айдар Сафаргалин.

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