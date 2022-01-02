Заезд креативных саней и хоккей валенком: как провести новогодние каникулы в Татарстане

Гостей Казани в новогодние каникулы готовы принять 360 гостиниц и восемь глэмпингов, в районах республики подготовлены новые праздничные программы и фестивали. Как будут развлекать туристов и местных жителей в Татарстане, выяснила корреспондент ИА «Татар-информ».

Сергей Иванов рассказал, что брендовая туристическая программа республики «1000 и 1 удовольствие за выходные» в январские каникулы охватит семь районов Татарстана Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

В новогоднюю версию программы «1000 и одно удовольствие» вошли семь районов Татарстана

Как рассказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, брендовая туристическая программа республики «1000 и 1 удовольствие за выходные» в январские каникулы охватит семь районов Татарстана — Спасский, Елабужский, Чистопольский, Рыбно-Слободский, Камско-Устьинский, Алексеевский и Сабинский.

«В Великом Болгаре планируется костюмированная встреча Деда Мороза и Снегурочки, в Елабуге пройдут кулинарные мастер-классы, в Алексеевском районе состоится экскурсия по фабрике художественного ткачества, в Рыбной Слободе запланировано посещение дикой фермы, в Камском Устье туристов ждет французский сыр и рыбалка, в Сабинском районе — посещение всех туристических аттракций», — рассказал Иванов.

Программа «1001 удовольствие за выходные» будет работать и в новогодние праздники с 3 января Фото: © ИА «Татар-информ»

Программа «1001 удовольствие за выходные» будет работать и в новогодние праздники с 3 января. Это по-прежнему двухдневное путешествие, которое можно совершить по одинаковой цене — 2,7 тыс. рублей на человека. В эту сумму включены проживание в местной гостинице в течение двух дней, включая ночевку, а также завтрак, два обеда и две экскурсии.

Глэмпинги готовы принять гостей

На новогодние праздники в Татарстане будет работать восемь глэмпингов. В их числе Urman Camp, глэмпинг «Лебедино ECO» в Алексеевском районе, My Ahome в поселке Шуран Лаишевского района, Best glamp «Лесная поляна», глэмпинг Glamptown на озере Комсомольское в Казани, «Дикая дача» в Пестречинском районе и «Камский трофей» в Камском Устье.

«Еще один вариант отдыха, который будет интересен жителям и гостям Татарстана, — это глэмпинги. Они приобретают всё большую популярность. В Татарстане открылось много таких загородных объектов. И встретить Новый год или провести новогодние каникулы на природе в лесу можно в очень комфортных условиях», — рассказал Иванов.

Многие из глэмпингов перешли на круглогодичный формат и предлагают своим гостям теплые домики Фото: president.tatarstan.ru

Сейчас многие из глэмпингов перешли на круглогодичный формат и предлагают своим гостям теплые домики, бани, чаны с горячей водой, мангальные зоны.

«Все глэмпинги готовы принимать гостей. Будет организована новогодняя программа с активным отдыхом и зимними развлечениями», — резюмировал руководитель Госкомитета РТ по туризму.

Остров-град Свияжск представит туристам новогодние и рождественские программы

Остров-град Свияжск начал работу в новогоднем формате 1 января 2022 года. Здесь подготовлены праздничные программы «Как богатырь Добрыня Новый год спасал» и «Новогоднее путешествие у Лукоморья». А 7 января на острове состоится празднование Рождества. На традиционном красочном празднике будут звучать рождественские колядки.

Сергей Иванов напомнил, что на остров из Казани можно добраться с помощью интермодальных перевозок. Интермодальный маршрут предполагает, что человек, купив билет до Свияжска за 450 рублей в пригородных железнодорожных кассах, сможет посетить в Свияжске музеи.

На острове-граде Свияжск подготовлены новогодние и рождественские программы Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«В Казани вы садитесь на пригородную электричку до станции Свияжск. Специально под прибытие электрички вас будет ждать автобус, который перевезет на остров Свияжск. Расписание электрички и автобуса синхронизировано», — уточнил руководитель госкомитета. Таким же способом можно будет добраться обратно в Казань.

Маршруты будут ходить ежедневно дважды в день: в 10.27 в Свияжск отправление из Казани, в 11.55 от станции будет отъезжать автобус до острова. От Свияжска автобус будет отъезжать в 16.15, а в 16.44 электропоезд отправится со станции в Казань.

В резиденции Кыш Бабая в Арском районе построена новая скала для змея Аждаха

В селе Новый Кырлай Арского района Татарстана в преддверии праздников обновлена резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы. «В этом году здесь появились новинки: обновлена входная группа, построена новая скала для змея Аждаха и открыт новый праздничай шатер, в котором можно будет попробовать вкусный чай с блинами», — отметил Иванов.

Резиденция Кыш Бабая – прекрасное место, чтобы посмотреть новогоднее представление и погрузиться в татарский эпос Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Кроме того, организовано много селфи-точек для родителей с детьми, обновлен интерьер опочивальни Кыш Бабая. «Это прекрасное место, чтобы посмотреть на новогоднее представление и погрузиться в татарский эпос», — добавил глава Госкомитета по туризму.

Фестиваль-ярмарка «Кукморские валенки» традиционно приглашает всех 5 января. Ярмарка в Кукморе встречает гостей с 10.00 до 18.00. Помимо отличного шопинга гостей ждут концертная программа, эстафеты — групповой забег в валенке, хоккей валенком, конкурс ростовых кукол — валенок, мастер-классы в Городе мастеров.

Фестиваль креативных саней «Зима-2022» объединит девять городов Татарстана. Старт будет дан 4 января в Нурлате, 5 января веселое мероприятие затронет Лениногорск, Азнакаево и Джалиль, 6 января в нем смогут поучаствовать жители Альметьевска, Нижнекамска и Елабуги.

Фестиваль креативных саней «Зима-2022» объединит девять городов Татарстана Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Как рассказали ИА «Татар-информ» организаторы, в таком большом масштабе фестиваль пройдет впервые. Например, пять лет назад в Альметьевске в подобном зимнем мероприятии принимали участие только предприятия и организации, в этом же году участвовать могут все желающие.

Фестиваль будет состоять из двух частей. Первая — презентация и парад саней, вторая — скатывание с горы. Победителей и призеров ждет внушительный призовой фонд.

В Национальном музее Татарстана откроются виртуальные прогулки по Казани 1910 года

Для жителей Казани и гостей столицы с 25 декабря в Нацмузее республики открыты виртуальные прогулки по городу 1910 года «Переходъ» — это совместный проект Торгово-промышленной палаты и музея. Подробностями необычного путешествия с ИА «Татар-информ» поделилась исполнительный руководитель проекта Александра Елисеева.

«Переходъ» — это виртуальные экскурсии, которые переносят путешественника на 111 лет. Для точного воспроизведения архитектуры города специалисты изучили более 3 тыс. архивных фотографий. Город восстанавливали историки, археологи, архитекторы-реставраторы, дизайнеры, специалисты по VR-программированию и визуализации.

Путешествие в прошлое происходит с помощью шлемов виртуальной реальности Oculus Quest 2, которые обеспечивают эффект полного погружения. Разрешение дисплея 1834×1920 px позволяет рассмотреть архитектуру зданий, витрины магазинов, прочитать афиши. Озвучивает экскурсию заслуженный артист РФ Владимир Еремин, голос которого знаком как официальный русский голос Аль Пачино.

Организаторы сделали панорамную съемку современной Казани, чтобы добавить эффект «машины времени». Одним нажатием кнопки на контроллере путешественники в прошлое смогут сравнить дореволюционную Казань с современной.

Экскурсия включает в себя прогулку по двум старейшим площадям Казани: Рыбнорядской (ныне — площадь Тукая) и Ивановской (Площадь 1 Мая). «Эти места наиболее интересные с исторической, визуальной и туристической точек зрения. Они входят в популярные маршруты, несут историческую значимость для Казани и в то же время значительно изменились визуально», — пояснила Александра Елисеева.

Участники виртуальной экскурсии увидят, какой была до революции Ивановская площадь — старейшая площадь Казани с удивительной судьбой Фото: ru.wikipedia.org, общественное достояние

Участники увидят, какой была до революции Ивановская площадь до революции — старейшая площадь Казани с удивительной судьбой. Она пережила пожары, митинги, смену власти и разрушения. Виртуальная экскурсия позволит вплотную подойти, например, к памятнику и часовне, которые теперь уже навсегда остались только на черно-белых фотографиях.

Экскурсия по Большой Проломной покажет, какой противоречивой, но уютной и гармоничной была в то время Рыбнорядская площадь. Там смешивались звонки трамваев и шум их моторов с грохотом телег, едущих по мостовой, крики торговцев и звон колоколов. «Переходъ» буквально перенесет на улицу, где бывал Александр Сергеевич Пушкин — он искал материалы о мятежном атамане Емельяне Пугачеве. По этой мостовой спешил на лекцию студент Казанского университета Лев Толстой. Мимо торговых рядов шел на службу в Богоявленский храм молодой Федор Шаляпин.

Казанский Кремль представит на Новый год более 30 программ

Государственный историко-архитектурный и художественный музея-заповедник «Казанский Кремль» представит на Новый год более 30 программ. Замдиректора по научной работе музея-заповедника Светлана Коновалова рассказала о наиболее интересных программах.

В Центре «Эрмитаж-Казань» проходит новогодняя выставка «Музыкальное волшебство. Механические куклы и антикварные редкости XVIII-XX веков» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Это новые театрализованные представления, тематические экскурсии, творческие занятия, интерактивное шоу. Охватываем как территорию музеев, так и территорию самого Музея-заповедника „Казанский Кремль“», — отметила Коновалова.

16 декабря в Центре «Эрмитаж-Казань» состоялось открытие новогодней выставки «Музыкальное волшебство. Механические куклы и антикварные редкости XVIII-XX веков» из коллекции Музея «Собрание» (Москва), посвященная удивительным и редким экспонатам из фондов крупнейшего частного музея Европы.

«В общей сложности на площадке „Эрмитаж-Казань“ в новогодние праздники будут представлены пять разных программ для разных категорий посетителей», — рассказала спикер.

Одна из них — выставка «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII-XX веков из собрания Государственного Эрмитажа». Это 294 уникальных экспоната, приехавших в Казань. Причем около 60 из них выставляются впервые за всю историю самого Эрмитажа — они были отреставрированы специально для этой выставки.

На выставке «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII-XX веков» представлены 294 уникальных экспоната из собрания Государственного Эрмитажа Фото: © Елена Сунгатова, art16.ru

«Первый месяц Нового года — это последний месяц работы нашей выставки, поэтому мы стараемся всех познакомить с этой выставкой, только уже с точки зрения новогоднего волшебства, символов и благопожелания. Выставка будет работать по 30 января», — отметила спикер.

По словам Коноваловой, территория Казанского Кремля работает круглосуточно, а музеи — без выходных.

«Союзмультпарк» из тестового перешел в обычный режим работы

В Казани в конце декабря состоялось открытие «Союзмультпарка», который будет готов принимать по 300-600 детей. С 1 сентября учреждение в «Ак Барс Арене» работало в тестовом режиме. Об этом рассказала директор «Союзмультпарка Казань» Ксения Хазиева.

Площадь «Союзмультпарка» составляет 2,5 тыс. квадратных метров «Казань Арены» Фото: president.tatarstan.ru

«Чебурашка, Крокодил Гена, Винни Пух и все наши любимые герои „Союзмультфильма“ оживают под новыми разными интересными интерактивными 3D-локациями. Мы объединяем два поколения, создаем благоприятную среду. Детям это очень интересно, ребенок рисует героя и через две секунды этот герой оживает на большом экране. Мамам это тоже очень интересно», — рассказала Ксения Хазиева.

Площадь «Союзмультпарка» составляет 2,5 тыс. квадратных метров «Казань Арены». Это совершенно новый для России формат креативного пространства, где можно не только увлекательно провести досуг, но и получить новые знания, проявить себя, свои способности и таланты. Уникальное пространство впервые открылось в Москве, где быстро завоевало популярность. Затем погрузиться в мир анимации знаменитая киностудия «Союзмультфильм» предложила и казанцам: уникальное пространство открыли на стадионе «Ак Барс Арена».

Самые маленькие создают пластилиновую анимацию, есть курс по компьютерной анимации для детей-подростков, а также есть песочная анимация Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Ксения Хазиева отмечает, что среди жителей и гостей Казани «Союзмультпарк» быстро завоевал популярность. Сюда приезжали целыми классами. Гостями парка становятся и молодые пары, которые делают мультфильмы своим руками.

«Самые маленькие создают пластилиновую анимацию, есть курс „Джуниор“ для детей-подростков, которые на компьютерах создают мультипликацию разными современными технологиями, и также есть песочная анимация», — добавила спикер.

В новогодние праздники гостями Татарстана станут 99,9% россиян

Новогодние праздники — это пик посещения Татарстана туристами из России. В республике не ожидают потока иностранцев в этот период.

«В большинстве стран немного другой календарь выходных на Новый год, поэтому традиционно для Татарстана это пик посещения российскими туристами. Не ожидаем значительного числа иностранных туристов, на 99,9% это будут россияне», — рассказал председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

Традиционно в новогодние каникулы Татарстан посещают около 150 тыс. туристов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

На данный момент в России в принципе не очень много иностранных туристов. Это напрямую связано с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса.

Традиционно в новогодние каникулы Татарстан посещают около 150 тыс. туристов. В этом году ожидается такой же поток. «Точную цифру мы увидим по окончании этого периода», — заметил руководитель госкомитета.

Турпоток в Республику Татарстан в 2020 году составил 1,9 млн человек, что на 47% ниже показателя 2019 года. С 31 декабря 2020 по 10 января 2021 года Татарстан посетило 152 тыс. туристов и экскурсантов.

Предположительно загрузка отелей Казани в новогоднюю ночь составит 100%

В этом году для приема гостей в праздничные дни в республике будут работать 360 гостиниц, хостелов, санаториев и баз отдыха.

В Казани ожидают множества гостей и туристов из разных регионов страны Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«В некоторых отелях загрузка на сегодняшний день и 80%, и 90%. В целом в течение новогодних каникул мы ожидаем загрузку объектов размещения порядка 75–80%. Традиционно в Казани будет очень много гостей и туристов. Они приедут изо всех регионов нашей страны, и мы готовы их встречать», — охарактеризовал ситуацию на туристическом рынке председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Для туристов в Казани будет работать фольклорная программа — национальное шоу Kazan с новогодним ужином. Она по традиции проходит в комплексе «Туган авылым».

Для туристов в Казани будет работать фольклорная программа — национальное шоу Kazan с новогодним ужином в комплексе «Туган авылым» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Это ужин с национальной кухней и фольклорная программа, которая включает традиционные песни, танцы, конкурсы», — рассказал Иванов, отметив, что программа предназначена не только для туристов, но и для всех интересующихся жителей Татарстана.

Программа будет проходить с 1 по 5 января ежедневно дважды в день — в 18.00 и 20.30.

Кешбэк вернется в Новом году

По словам Сергея Иванова, подарком к Новому году станет старт нового этапа туристического кешбека. 18 января 2022 года будет запущен пятый этап продаж, который продлится до 12 апреля. Правительство РФ продолжает реализовывать программу доступных путешествий по России, и на следующий год в рамках национального проекта по туризму на эти цели заложено 5 млрд рублей.

Правительство РФ продолжает реализовывать программу доступных путешествий по России Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Условия прежние: туристу на карту вернется 20% от стоимости тура или проживания, в максимуме — 20 тыс. рублей. Оплатить нужно картой «Мир». С одной карты можно оплатить неограниченное количество туров. Поехать можно в любой регион с 18 января по 30 апреля. При этом в круизы можно будет отправиться с начала навигации и по 1 июня. В программе участвуют поездки и проживание в гостинице от двух ночей.