В Менделеевске для борьбы со снегом привлекли спецтехнику из Челнов

В Менделеевске за неделю вывезли 2 тыс. тонн снега, в борьбе со снежной стихией было задействовано более 20 единиц техники. Также была привлечена техника из Набережных Челнов. Об этом на городской планерке сообщил замруководителя исполкома по городскому хозяйству Сергей Метальников.

Руководитель района Радмир Беляев дал поручение держать вопрос на особом контроле и мониторить обращения жителей в социальных сетях.

«Снег пока есть, и он обильный. Президент республики на субботнем совещании по ВКС дал жесткую критику городам, где обостренная ситуация. Понятно, что все крупные города попали под критику, но есть и малые. Нас не критиковали, однако это не повод расслабляться. Зима еще только в середине пути и по всем прогнозам она будет продолжительная, поэтому я прошу держать вопрос на особом контроле. Все ресурсы у вас есть», — поручил Беляев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что житель Челнов попросил Наиля Магдеева пожать руку дорожникам за уборку снега.