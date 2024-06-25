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В Менделеевске установят стелу Борису Пастернаку
В Менделеевске будет установлена стела, посвященная писателю Борису Пастернаку, сообщил глава Менделеевского района Радмир Беляев на пресс-конференции в «Татар-информе».
«По поручению, пожеланию, инициативе и при финансовой поддержке Романа Викторовича Троценко, акционера АО "Аммоний", спроектирована стела высотой 25-30 метров, которая посвящена творчеству Бориса Пастернака», – сообщил Беляев.
Глава района также отметил, что в ходе проектировки команда подробно изучила творество писателя и его вклад в развитие Менделеевского района. Заместитель генерального директора АО «Аммоний» Юрий Разбежкин также добавил, что Краеведческий музей Менеделеевска приготовил новые находки и документы, связанные с пребыванием в городе Пастернака.
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