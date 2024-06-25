В Менделеевске установят стелу Борису Пастернаку

В Менделеевске будет установлена стела, посвященная писателю Борису Пастернаку, сообщил глава Менделеевского района Радмир Беляев на пресс-конференции в «Татар-информе».

«По поручению, пожеланию, инициативе и при финансовой поддержке Романа Викторовича Троценко, акционера АО "Аммоний", спроектирована стела высотой 25-30 метров, которая посвящена творчеству Бориса Пастернака», – сообщил Беляев.

Глава района также отметил, что в ходе проектировки команда подробно изучила творество писателя и его вклад в развитие Менделеевского района. Заместитель генерального директора АО «Аммоний» Юрий Разбежкин также добавил, что Краеведческий музей Менеделеевска приготовил новые находки и документы, связанные с пребыванием в городе Пастернака.