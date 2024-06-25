«Пастернаковские чтения» пройдут на новой смотровой площадке Менделеевска

«Пастернаковские чтения» пройдут в Менделеевске 21-22 сентября. Об этом сообщил заместитель генерального директора АО «Аммоний» Юрий Разбежкин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Будут новые знаменитости, новые театральные деятели, новые постановки, новые чтения стихов. Программа наполняется. Будет не хуже, чем в прошлом году. Все проходит под защитой ЮНЕСКО – уровень фестиваля международный, будет много иностранных гостей», – добавил он.

Мероприятие планируется проводить на специально оборудованной концертно-смотровой площадке на 500 мест, которая будет расположена на набережной реки Кама. По словам Разбежкина, все силы сейчас отданы на ее строительство. Первый этап работ планируют завершить уже в этом году, а второй – в 2025-м.

«Весь пул подрядчиков Радмира Ильдаровича Беляева (глава Менделеевского района — прим. Т-и) брошен на то, чтобы эту задачу реализовать. Кроме купола „Атмосфера“ в Менделеевске на Каме появится место, где можно будет ставить любые постановки, проводить концерты и мастер-классы. Эскизы проектные есть, сейчас строители борются, чтобы успеть закончить работы в строительный сезон», — также рассказал Разбежкин.

Главным финансовым партнером в строительстве площадки является химическое предприятие АО «Аммоний». Сумма инвестиций составляет 300 млн рублей. О софинансировании проекта Президентским фондом культурных инициатив уже говорилось ранее.