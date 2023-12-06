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В Менделеевске установили праздничную карусель с разноцветными лошадками
В Менделеевске устанавливают праздничную карусель. Глава района Радмир Беляев проверил, как идут работы.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, карусель с волшебными разноцветными лошадками украсит территорию у ДК Гассара, она установлена при поддержке руководства муниципального образования и нефтяников.
Каждая фигура покрыта ярким декором. Помимо лошадок, в карусели есть кареты и лодочки. Украшают арт-объект красные шторы и ограждение — забор в бело-красных тонах.
Уточняется, что карусель будет работать по пропускному режиму.
Также на центральной площади у ДК Гассара создают снежную горку и ледяной город. А город Менделеевск впервые украсили ретро лампочками, получилось около 3-х км протяженности.
Традиционно на площади ДК Гассара будет установлена главная Елка, которую украсят гирляндами, шарами, а также поделками, выполненными детьми района.
Территорию парка «Ушковские острова» также украсят ретро-лампочки, там же установят деревянную горку.
На домах по улицам Фомина, Октябрьская, Бурмистрова, Юбилейная, Химиков, Г. Тукая установлены светодиодные ленты — дюралайт. Белое холодное свечение, обеспечивает дополнительное освещение улиц и праздничное настроение, отметили в администрации района.
Ранее сообщалось, что в Менделеевске дети военнослужащих СВО получат подарки на акции «Елка желаний». Также замруководителя исполнительного комитета Менделеевского района Дамир Ханзаров рассказал, какие новогодние мероприятия еще проведут в этом районе Татарстана.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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