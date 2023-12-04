В Менделеевске дети военнослужащих СВО получат подарки на акции «Елка желаний»

На деловом понедельнике замруководителя исполнительного комитета Менделеевского района Дамир Ханзаров рассказал, какие новогодние мероприятия пройдут в Менделеевском районе. Ключевым мероприятием станет «Ёлка желаний». Она начнёт работать с 10 декабря.

«Ёлка желаний — это всенародная акция, когда желания детей исполняют другие люди. В качестве „Дедов Морозов“ выступят работники исполнительного комитета, главы управлений, депутаты, руководители предприятий, организаций. Также участвовать может любой человек», — отметил спикер.

Каждый ребенок до 18 лет получит подарок до 5 тыс. рублей. Всего поздравят 250 детей бойцов.

«В этом году мы делаем акцент на детей, у которых папы сейчас находятся в зоне СВО. В целом Новый год и украшение города нацелено на детей. Подарить внимание детям и стать „Дедом Морозом“ призываю каждого», — сказал Дамир Ханзаров.

Также на совещании обсудили вопросы новогодних праздников. Открытие центральной елки планируется на 15 декабря, на площади Дворца Культуры им.С. Гассара.

31 декабря менделеевцы также встретят новый 2024 год большим концертом с участием артиста татарской эстрады Руслана Кирамутдинова.

Главную новогоднюю ель на Дворцовой площади украсят игрушками в виде шаров, флажков и конфет. Также на ней появится дополнительная иллюминация. На площади сделают горку детских зимних забав и ледяной городок.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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