В Менделеевске участницы клуба «Талантливые бабушки» начали плести маскировочные сети

Менделеевские участницы клуба «Талантливые бабушки» и неравнодушные жители плетут маскировочные сети для зоны специальной военной операции. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава района Радмир Беляев.

«То, что начиналось как инициатива одного клуба, сегодня стало общим движением — все больше женщин примыкают к нашим замечательным жителям. Сплетаем „нити поддержки“ вместе с огромной страной», — написал он.

К движению присоединяются ветераны завода, мамы и жены мобилизованных, кто-то заходит хотя бы на два-три часа, чтобы помочь после работы. Сплетены уже три такие сети.

«Я знаю, что такие примеры есть во многих городах нашей республики. Начинание важное и нужное — чтобы скрыть технику, нужны в том числе такие маскировочные сети. Ткани для их создания привозят наши менделеевцы. Участницы клуба будут рады, если поступят еще ткани — и белого цвета, и горчичного, и хаки», — передал Беляев пожелания мастериц.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Менделеевского района навестил маму, у которой мобилизовали сразу двоих сыновей.