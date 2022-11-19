Глава Менделеевского района навестил маму, у которой мобилизовали сразу двоих сыновей

Глава Менделеевского района РТ Радмир Беляев навестил семью Актаевых. У Сергея и Розы Актаевых четверо сыновей, двое из которых мобилизованы.

Сейчас на защиту родины отправились Анатолий и Вячеслав, оба проходили срочную службу в армии. Три недели назад в семье Анатолия и его супруги Карины родился сын Егор. Молодой маме администрация района подарила стиральную машину. Родителей бойцов также не оставили без поддержки и передали холодильник.

«У семьи стоит вопрос подключения газа. Мы его решим. Нужны также дрова, зерно. Все это привезём. И будем всегда на связи», — написал в своем телеграм-канале глава района Радмир Беляев по итогам встречи.

Подобные встречи с семьями мобилизованных будут продолжаться. При необходимости к поддержке семей будут подключаться и волонтеры.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе района, в Менделеевске за каждой семьей мобилизованного закрепили куратора. По поручению Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, руководство Менделеевского района и депутаты осуществляют обходы семей мобилизованных. За неделю посетили 150 семей.

На этих встречах обсуждаются актуальные вопросы и их решения, условия проживания. За неделю посетили 120 семей мобилизованных. «Мы своих не бросаем и каждый мобилизованный, члены их семей будут поддержаны всеми силами», — отметил глава Менделеевского района.

По его словам, за счет местного бюджета и средств Штаба по поддержке мобилизованных их родным оказывают разнообразную помощь. К примеру, содействие в оформлении документов на земельный участок, доставка зерна для содержания скота, помогают и в оформлении документов, доставке лекарств и многом другом.