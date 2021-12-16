В Менделеевске появится ресурсный центр подготовки кадров для градообразующих предприятий

В Менделеевске планируется создать ресурсный многоотраслевой центр — колледж, в котором будут готовить будущих специалистов для работы на градообразующих предприятиях. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал руководитель Менделеевского района Радмир Беляев.

«У нас достаточно много вахтовиков. Имея в Менделеевске такой завод, как „Аммоний“, ТОСЭР, создаваемые промплощадки, я считаю, что нужно здесь создавать рабочие места и преумножать население, а не получать отток из года в год, когда молодежь уезжает», — отметил собеседник агентства.

По мнению руководителя, одна из причин миграционных процессов — отсутствие колледжа. «Когда ты учишься в 9-м или 11-м классе, начинаешь определяться, куда пойти дальше. Если хочешь остаться в городе, должно быть предложение в плане учебы. Как минимум на 30 тыс. населения должен быть хороший ресурсный разноотраслевой центр, связанный с градообразующими предприятиями. У нас его нет. И молодежь вынуждена уезжать, чтобы продолжить образование — в соседний Нижнекамск, Набережные Челны», — отметил Беляев.

По его словам, сейчас на рынке огромная конкуренция за кадры, никто не отпускает специалистов, если те прошли обучение в профильных учебных заведениях.

«Мы, работая в Нижнекамске, активно занимались привлечением персонала со всего Закамья. Так что колледж обязательно должен быть — это база», — подчеркнул Радмир Беляев.