В Менделеевске с 8 Марта поздравили жен и мам бойцов спецоперации

В Менделеевском районе Татарстана с наступающим Международным женским днем поздравили близких родственниц участников специальной военной операции на Украине. Подарочные наборы от администрации вручили мамам, женам, дочерям и сестрам военных.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района, были подготовлены букеты цветов и более 200 продуктовых наборов, в которые вошли макароны, крупы, консервы, сгущенка, чай, сыр, колбаса, зефир, праздничный торт. Каждую семью посетили кураторы, закрепленные за ними.

«Думаю, многие согласятся с тем, что особое внимание в эти дни мы должны уделить женам, мамам, сестрам, дочерям мужчин, которые сейчас исполняют воинский долг. Пусть этот небольшой презент скрасит ваши будни и поднимет настроение», — обратился к родственницам участников спецоперации глава муниципалитета Радмир Беляев.

Ранее Менделеевский район к 23 Февраля провел специальную акцию «СВОи Защитники» и направил в зону спецоперации подарочные наборы для бойцов. За каждой семьей военнослужащего в районе закреплен куратор, который помогает в решении возникающих вопросов.