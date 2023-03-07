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В Менделеевске с 8 Марта поздравили жен и мам бойцов спецоперации
В Менделеевском районе Татарстана с наступающим Международным женским днем поздравили близких родственниц участников специальной военной операции на Украине. Подарочные наборы от администрации вручили мамам, женам, дочерям и сестрам военных.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района, были подготовлены букеты цветов и более 200 продуктовых наборов, в которые вошли макароны, крупы, консервы, сгущенка, чай, сыр, колбаса, зефир, праздничный торт. Каждую семью посетили кураторы, закрепленные за ними.
«Думаю, многие согласятся с тем, что особое внимание в эти дни мы должны уделить женам, мамам, сестрам, дочерям мужчин, которые сейчас исполняют воинский долг. Пусть этот небольшой презент скрасит ваши будни и поднимет настроение», — обратился к родственницам участников спецоперации глава муниципалитета Радмир Беляев.
Ранее Менделеевский район к 23 Февраля провел специальную акцию «СВОи Защитники» и направил в зону спецоперации подарочные наборы для бойцов. За каждой семьей военнослужащего в районе закреплен куратор, который помогает в решении возникающих вопросов.
Фото: пресс-служба Менделеевского района.
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