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Общество
9 февраля 2023  22:03
Эльза Кузнецова

Менделеевск отправил 205 посылок в зону спецоперации в рамках акции «СВОи Защитники»

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Менделеевск отправил 205 посылок в зону спецоперации в рамках акции «СВОи Защитники»

Из Менделеевского района Татарстана направили 205 коробок с помощью бойцам в зону проведения специальной военной операции. Этот груз был собран в рамках акции «СВОи Защитники».

«Дорогие менделеевцы, спасибо за единство, открытость и поддержку», — поблагодарил принявших участие в акции глава района Радмир Беляев в своих социальных сетях.

Решение о проведении акции «СВОи Защитники» было принято на встрече с семьями мобилизованных. Каждому бойцу ко Дню защитника Отечества будет передан индивидуальный подарочный набор. К инициативе присоединились сотрудники межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы, жители Тураевского сельского поселения и многие другие. 

Основу наборов составляют продукты питания, витамины и сладости. Жители района помогали как отдельными позициями, так и полностью собранными комплектами. 

Ранее делегация Менделеевска во главе с Радмиром Беляевым доставила груз в зону спецоперации.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

#спецоперация на Украине
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