Менделеевск отправил 205 посылок в зону спецоперации в рамках акции «СВОи Защитники»

Из Менделеевского района Татарстана направили 205 коробок с помощью бойцам в зону проведения специальной военной операции. Этот груз был собран в рамках акции «СВОи Защитники».

«Дорогие менделеевцы, спасибо за единство, открытость и поддержку», — поблагодарил принявших участие в акции глава района Радмир Беляев в своих социальных сетях.

Решение о проведении акции «СВОи Защитники» было принято на встрече с семьями мобилизованных. Каждому бойцу ко Дню защитника Отечества будет передан индивидуальный подарочный набор. К инициативе присоединились сотрудники межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы, жители Тураевского сельского поселения и многие другие.

Основу наборов составляют продукты питания, витамины и сладости. Жители района помогали как отдельными позициями, так и полностью собранными комплектами.

Ранее делегация Менделеевска во главе с Радмиром Беляевым доставила груз в зону спецоперации.