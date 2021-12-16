В Менделеевске разработают стратегию реконструкции музея Ушковых

В Менделеевске в 2022 году при поддержке Минкультуры Татарстана начнется реконструкция музея Ушковых. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал руководитель Менделеевского района Радмир Беляев.

«Территория Менделеевска — это история большой промышленности нашей великой страны. Сейчас мы планируем с министром культуры Ирадой Аюповой провести стратегическую сессию на следующий год, разработать концепцию и приступить к капитальному ремонту музея Ушковых», — поделился собеседник агентства.

Капитальный ремонт здания рассматривается в единой связке с парком «Ушковские острова» и местом захоронения Петра Ушкова в Богоявленском храме. Ранее в исполкоме рассмотрели возможные тематические зоны, проведение коворкингов, сессий и многие другие вопросы.

По мнению Беляева, важно при разработке концепции развития сохранить историческую уникальность музея, при этом совместив с современными тенденциями.