В Менделеевске провели встречу с участниками спецоперации, прибывшими в отпуск

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

В администрации города Менделеевска состоялась встреча руководства района с мобилизованными, которые сейчас находятся в краткосрочном отпуске. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципального образования.

На встрече бойцы могли пообщаться с руководителем аппарата Совета Ришатом Нафиковым, военным комиссаром района Сергеем Залуженко, помощником прокурора района и начальником отдела МВД России по Менделеевскому району.

Бойцам рассказали о мерах поддержки военнослужащим и их семьям. Стороны обсудили, какие необходимы дополнительные меры поддержки.

Военный комиссар в свою очередь подробно объяснил процедуру получения удостоверения ветерана боевых действий. В завершение встречи каждому военному вручили пятиточечники.

Военнослужащие из зоны спецоперации начали отбывать в первые отпуска в середине марта. Обеспечить отдых бойцам поручил Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Он подчеркнул, что военные должны отдыхать раз в полгода и не менее 14 дней без учета времени на дорогу.

Истории о том, как проводят свои краткосрочные отпуска военнослужащие из Татарстана, читайте в материале «Татар-информа».