С фронта – на свадьбу: как участник спецоперации из Татарстана успел жениться в отпуске

Рифат из села Субаш-Аты Арского района, приехавший на побывку, расписался со своей возлюбленной Лейсан Фото: arskmedia.ru

«Я готова ждать сколько угодно. Пусть только будет жив и здоров»

Рифат из села Субаш-Аты Арского района в числе первых был мобилизован в зону специальной военной операции. В последние пять месяцев службы находился на передовой.

«Только вышли... Сказали, что наших снова отправляют на передовую. Пусть уж скорее закончится, пусть всем ребятам будет суждено вернуться с победой», — сказал военнослужащий.

Возлюбленная Рифата — Лейсан из села Урняк, она работает в Арском детском саду № 3.

«Я тяжело перенесла нашу разлуку, словами это не передать, — отметила влюбленная девушка. — Он сказал, что когда приедет в краткосрочный отпуск, мы распишемся. Я приняла предложение и ждала его. Две недели пролетят как один миг. Снова настанет час разлуки. Но я готова ждать его сколько угодно. Пусть только будет жив и здоров».

Церемония бракосочетания состоялась в районном Доме культуры города Арска. Молодые поставили свои подписи, получили свидетельства о браке, поклялись всегда быть вместе и закружились в свадебном вальсе. Родители пожелали им счастья.

Молодые поставили свои подписи, получили свидетельства о браке и поклялись всегда быть вместе Фото: arskmedia.ru

«И никах совершили, как положено, — радуется Гульфия ханум, бабушка Рифата. — Пусть только благополучно вернется, и пусть они будут счастливы».

«Ни денег, ничего не надо, был бы только милый рядом», — говорит Лейсан.

«В мирной жизни лечит зверей, а в зоне специальной военной операции — людей»

Один за другим приезжают домой мобилизованные из Спасского района. Вот и у Сергея Пугачева начался заслуженный отпуск.

Сергей Пугачев – один из самых молодых в ветклинике, но уже заслужил уважение и признание коллег Фото: spas-rt.ru

Журналистам удалось встретиться с Сергеем в ветеринарной клинике, где он работал до отправки в зону СВО. Первым делом после родительского дома парень пришел навестить своих коллег.

Кстати, начальник Спасского ветеринарного объединения Булат Шакуров лично привез парня из Казани в отпуск домой. Да и стоит отметить тот факт, что организация с особым трепетом относится к Сергею. Всем коллективом провожали его в зону спецоперации, оказав при этом моральную и материальную поддержку.

Коллеги постоянно отправляют ему гуманитарную помощь, не забывают и о его родителях. Звонят, навещают. Это, пожалуй, добрый пример организации, которая так заботится о мобилизованном.

«Он же наш, кто еще поддержит, если не мы. Сколько он будет находиться там, столько и будем помогать», — говорят коллеги.

Сергей Пугачев – один из самых молодых в ветклинике, но уже заслужил уважение и признание коллег.

«А знаете, как он кровь у коров берет? Профессионально. Не каждый опытный так сможет», — сказала одна из коллег Сергея.

В выборе профессии парню помог случай. Как-то у его тети начала телиться корова, и он пришел помогать. На тот момент из другого села приехал ветврач Гумер Галимов. Понаблюдав за тем, как умело парень управляется с животными, он посоветовал ему идти работать ветеринаром.

Видимо, опытный специалист сумел заметить в парне и определенные задатки, и любовь к животным. Так Сергей стал работать в Спасском ветобъединении. Успел даже поступить в Казанский ветеринарный институт. Но в прошлом году его в числе мобилизованных отправили в зону специальной военной операции.

Сергей признался, что поначалу чувствовал себя неуютно, но к солдатскому быту приспособился быстро. Так как у него имелся опыт оказания первой медицинской помощи, то парня назначили фельдшером. Здесь он научился делать уколы, перевязки, ставить капельницы.

«Бывают и осколочные ранения, но в основном солдаты обращаются с соматическими заболеваниями: простудой, болезнями желудка, обострением хронических заболеваний», — рассказал Сергей.

Жительница села Кузнечиха Нинель Садриева рассказала, что молодой человек всегда был отзывчивым, трудолюбивым, хозяйственным.

«Если нужно было убраться или помочь по хозяйству, он делал все без напоминаний. А закончив дела, тут же интересовался, нужно ли сделать что-то еще. Таких парней сейчас мало. Мне дома помог печку сложить, я когда ее топлю, сразу Сережку вспоминаю. Ждем его, ждем всех наших парней. Село гордится ими», — подчеркнула женщина.

Мама Василина Пугачева призналась, что переживает за сына.

«Бывает порой, что не выходит на связь, естественно, начинаем накручивать дурные мысли. Но потом он звонит, рассказывает, что все в порядке. Он нас успокаивает, говорит: „Мама, все нормально у нас, есть еда, одежда“. А нам остается только молиться и ждать», — вздыхает она.

«Я не ожидала и даже заплакала, когда папа пришел»

Челнинский военнослужащий с позывным Старый вернулся из зоны спецоперации домой и решил устроить сюрприз для дочери Язили. Он пришел к ней в школу с букетом цветов.

47-летний челнинец поступил на военную службу по контракту четыре месяца назад. Как только представилась возможность, приехал повидаться с семьей. О встрече военный никого не предупреждал, пришел во время школьных занятий.

«Я не ожидала и даже заплакала, когда папа пришел. Я по нему так скучала», — призналась девочка.

«Невозможно описать словами состояние, когда от мужа нет вестей»

Родион Тимергалеев из деревни Табар-Черки Апастовского района вернулся на побывку живым и здоровым, чем порадовал родных и близких. Супруга Тамара тоже не смогла без волнения рассказать о приезде супруга.

«О возвращении мужа мы заранее никому не говорили. Хотели сделать сюрприз маме и детям. Ездили его встречать. От волнения не помню, как провела ночь перед той встречей. Только когда увидела супруга, душа успокоилась. Очень соскучились», — рассказывает Тамара ханум.

Родион Тимергалеев из деревни Табар Черки Апастовского района вернулся на побывку живым и здоровым, чем порадовал родных и близких Фото: apastovo.ru

Родион Тимергалеев после обучения в Апастовском профессиональном училище работал оператором в Табар-Черковской школе. 30 октября прошлого года был мобилизован. Получив на руки повестку, без колебаний собрался в путь.

«Были разные времена. Было много дней, когда мы разговаривали по два раза в день, были дни, когда связи вообще не было. Невозможно описать словами состояние, когда от мужа нет вестей. 72 дня им пришлось находиться на передовой. Только 21 января они вышли на более спокойную территорию. Супруг нас успокаивал, заверял, что все будет хорошо. Ни на что не жаловался», — продолжила Тамара.

Родион — отец двоих детей. Младшему сыну 14 лет, он учится в школе. Старшему недавно исполнилось 19 лет.

Так получилось, что у обоих супругов 7 мая день рождения, который они отметили в День Победы. А еще успели три дня отдохнуть в санатории.

«Отдых был насыщен праздниками. Но эти приятные моменты быстро проходят. Конечно, расставаться совсем не хочется, и все же придется уезжать. Пусть впереди нас ждут другие радостные встречи. Большое спасибо руководству района и односельчанам. Мы получали собранную жителями района гуманитарную помощь. Особенно приятно получать письма от детей и весточки из дома», — признался Родион.

«Мы с семьей ждали его возвращения с большим волнением»

Счастливые моменты пережила еще одна апастовская семья — Айрат и Гулира Яппаровы из поселка Каратун. Их сын Ранис приехал на побывку.

Ранис Яппаров из Апастово приехал в отпуск к родителям Фото: apastovo.ru

«Мы с семьей ждали его возвращения с большим волнением. Слава Всевышнему, нам повезло встретить его живым и здоровым. Мы стараемся больше быть вместе дома. Встречается и с родными, друзьями», — рассказала Гулира Яппарова.

Ранис окончил среднюю школу и получил специальность в Апастовском аграрном колледже. Военную службу проходил в Воздушно-десантных войсках. В ноябре был мобилизован по повестке.

«Большое спасибо односельчанам за гуманитарную помощь бойцам. Мы тоже передавали гостинцы из дома. Все они были благополучно доставлены и переданы», — говорит отец Раниса.

«Для матери нет большего счастья, чем встреча с сыном»

В родную деревню Кзыл-Тау благополучно вернулся в кратковременный отпуск еще один военнослужащий — Раиль.

Раиль приехал в кратковременный отпуск к матери в родную деревню Кзыл-Тау Фото: apastovo.ru

«Для матери нет большего счастья, чем встреча с сыном. Я не поверила, пока не увидела и не обняла сына», — сказала его мама Рушания Валиева.

Раиль после службы в армии работал в Казани в строительной сфере. 25 октября был мобилизован.

«Когда сын приехал, все родственники собрались вместе и провели ифтар-меджлис. Пусть Всевышний примет наши молитвы. Пусть все мужчины вернутся домой и порадуют своих близких», — пожелала мама.

«Ваша отвага и героизм пример для всех»

Военнослужащий из Муслюмовского района, который приехал в отпуск из зоны спецоперации, навестил школьницу, которая написала ему письмо на передовую.

Вернувшись в отпуск, солдат из Муслюмовского района посетил школу, где учится Камилла, и поблагодарил ее за теплоту, вручил гостинцы и памятные подарки Фото: muslumirc.ru

Военнослужащий с позывным Татарин получил теплое детское послание, когда находился на линии фронта.

Письмо было написано ученицей 4-го класса Камиллой. В нем есть строчки, которые тронули бойца: «Когда остальные решили притаиться, вы пошли защищать нашу Родину. Ваша отвага и героизм – пример для всех. Мы с нетерпением ждем вас дома живыми и здоровыми. Мы верим, что Победа будет за нами!»

Вернувшись в отпуск, солдат нашел девочку. Он посетил школу, где учится Камилла, и поблагодарил ее за теплоту, вручил гостинцы и памятные подарки.

Вместе с другими военнослужащими и ветеранами Татарин стал участником акции «Героям Слава» — помог в посадке 100 саженцев в парке Победы.

«Возле ног бойца с громким лаем крутится собачка — узнала хозяина!»

О том, что боец из села Абсалямово Ютазинского района Ильмир Аминев приедет домой в отпуск, никто из близких не знал. А вот журналисты районной газеты узнали о возвращении и придумали сценарий для встречи.

О том, что боец из села Абсалямово Ютазинского района Ильмир Аминев приедет домой в отпуск, никто из близких не знал Фото: yutazy.ru

«Сначала мы с цветами зашли домой к матери бойца и передали букет цветов. Якобы от сына. Во время нашего общения с близкими зашел Ильмир Аминев. Что тут началось! Объятия и слезы радости! Кроме родных у ног бойца с лаем крутилась собака, стала проситься на руки. Узнала хозяина!»

Второго ютазинского военнослужащего Руслана Шакирова дома очень ждала семья: жена, сын Ильдар и дочь Азалия. И дождались. Долгожданные объятия, слезы радости и бесконечное счастье – все это им пришлось пережить.

Ютазинского военнослужащего Руслана Шакирова дома очень ждала семья Фото: yutazy.ru

«Встречаем со слезами счастья и гордости», — признались члены семьи.

Напомним, военнослужащие из зоны спецоперации начали отбывать в первые отпуска в середине марта. Обеспечить отдых бойцам поручил Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Он подчеркнул, что военные должны отдыхать раз в полгода и не менее 14 дней без учета времени на дорогу.