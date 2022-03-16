В Менделеевске провели рейд по ценам и наличию товаров в магазинах

Заместитель руководителя исполкома по ТОСЭР, экономике и развитию предпринимательства Менделеевского района Ленар Ахметов провел мониторинг по запросу жителей города. Об этом пишут «Менделеевские новости».

Ленар Ахметов отметил, что в исполком поступили обращения по поводу роста цен и отсутствия товаров первой необходимости. Поэтому в Менделеевске был организован рейд по основным торговым центрам, продовольственным магазинам.

Замруководителя исполкома лично удостоверился в наличии запасов различных продуктов, включая сахар, соль, муку, туалетную бумагу. В ходе рейда было установлено, что ажиотажа на продукты питания нет, однако есть вопросы с логистикой поставок сахара. Несмотря на сложности, во многих магазинах данный товар имеется в наличии.

«Также есть вопросы, связанные с подорожанием некоторых продуктов, мы эти моменты фиксируем и отправляем в оперштаб республики для принятия соответствующих мер», — прокомментировал Ленар Ахметов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что во всех муниципальных образованиях РТ и отраслевых министерствах по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова созданы оперативные штабы для устойчивого развития экономики.