Шагиахметов: Во всех районах РТ созданы оперштабы по устойчивому развитию экономики

Во всех муниципальных образованиях Татарстана и отраслевых министерствах созданы оперативные штабы для устойчивого развития экономики, сообщил журналистам министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

Так, по поручению Президента РТ Рустама Минниханова создан оперативный штаб, который возглавляет Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Его деятельность направлена на обеспечение торговых предприятий продовольственными и непродовольственными товарами, поддержку системообразующих предприятий и представителей малого и среднего предпринимательства, а также разработку общесистемных мер, связанных с вопросами взаимодействия бизнеса с банковскими учреждениями.

«Мы утвердили план мероприятий по устойчивому развитию экономики нашей республики. Сегодня во всех муниципальных образованиях и отраслевых министерствах созданы оперативные штабы. Мы с ними постоянно на контакте. Для нас особенно важна систематизация и периодизация возникающих у бизнеса и крупных предприятий вопросов», – отметил министр.

По его словам, сегодня состоялось очередное совещание рабочей группы, где предметно рассматривались вопросы импортозамещения. В заседании приняли участие представители Министерства промышленности и торговли РТ, а также «Татнефтехиминвест-холдинга».

Он сообщил, что были рассмотрены возможности выпуска на предприятиях аналогов иностранной продукции для импортозамещения.

Шагиахметов сообщил, что одна из задач самого ведомства – привлечение представителей бизнеса к участию в государственных программах.

«Все меры поддержки для малого и среднего бизнеса, которые реализуются в стране, мы докапитализировали. А все те вопросы, которые возникают, мы стараемся оперативно решать. Наша задача, чтобы наши предприятия участвовали в программах», – заключил он.