В Менделеевске прошла встреча с участниками спецоперации, прибывшими в отпуск

Представители руководства Менделеевского района Татарстана, в том числе заместитель главы Лейсан Галеева, встретились с мобилизованными, которые приехали домой на время отпуска. Встреча за чашкой чая прошла в отделе ЗАГС.

Заместитель главы муниципалитета поблагодарила бойцов за их мужество, стойкость и патриотизм: «Спасибо, что сегодня вы стоите на защите нашей Родины. Мы всех вас ждем дома. Возвращайтесь живыми и здоровыми».

Участникам спецоперации рассказали о развитии города, оказываемых мерах поддержки, обсудили дополнительные меры. На встрече поговорили и о службе, и о личных вопросах. Все просьбы взяты на контроль, заверили в администрации.

Военные рассказали о боевых буднях, а также поблагодарили всех неравнодушных менделеевцев, кто оказывает поддержку и участвует в отправке помощи. Особенно — за письма солдатам со словами поддержки.

Такие встречи проходят с каждой группой мобилизованных, прибывающей в отпуск. Эта встреча стала седьмой по счету, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации.

Военнослужащие из зоны спецоперации начали отбывать в первые отпуска в середине марта. Обеспечить отдых бойцам поручил Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Он подчеркнул, что военные должны отдыхать раз в полгода и не менее 14 дней без учета времени на дорогу.

Истории о том, как проводят свои краткосрочные отпуска военнослужащие из Татарстана, читайте в материале «Татар-информа».