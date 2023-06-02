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В Менделеевске прошла встреча с участниками спецоперации, прибывшими в отпуск
Представители руководства Менделеевского района Татарстана, в том числе заместитель главы Лейсан Галеева, встретились с мобилизованными, которые приехали домой на время отпуска. Встреча за чашкой чая прошла в отделе ЗАГС.
Заместитель главы муниципалитета поблагодарила бойцов за их мужество, стойкость и патриотизм: «Спасибо, что сегодня вы стоите на защите нашей Родины. Мы всех вас ждем дома. Возвращайтесь живыми и здоровыми».
Участникам спецоперации рассказали о развитии города, оказываемых мерах поддержки, обсудили дополнительные меры. На встрече поговорили и о службе, и о личных вопросах. Все просьбы взяты на контроль, заверили в администрации.
Военные рассказали о боевых буднях, а также поблагодарили всех неравнодушных менделеевцев, кто оказывает поддержку и участвует в отправке помощи. Особенно — за письма солдатам со словами поддержки.
Такие встречи проходят с каждой группой мобилизованных, прибывающей в отпуск. Эта встреча стала седьмой по счету, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации.
Военнослужащие из зоны спецоперации начали отбывать в первые отпуска в середине марта. Обеспечить отдых бойцам поручил Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Он подчеркнул, что военные должны отдыхать раз в полгода и не менее 14 дней без учета времени на дорогу.
Истории о том, как проводят свои краткосрочные отпуска военнослужащие из Татарстана, читайте в материале «Татар-информа».
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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